День Победы

Школьников Ингушетии приглашают к участию в акции «Наследники Победы»

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Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова приглашает детей любого возраста принять участие в акции «Наследники Победы», сообщил газете «Ингушетия» представитель учреждения.

Как отметил собеседник, участникам нужно снять видео с исполнением военных песен, стихов о войне и Победе и опубликовать в соцсетях с хештегами #ИнгушетияНаследникиПобеды, #ИнгушетияВоенныеПесни, #ИнгушетияСтихиоВойне. Также можно направить видеоролики на Ватсап по номеру 8-928-733-48-25.

Акция продлится до 9 мая, добавил собеседник.

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