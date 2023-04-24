Школьников Ингушетии приглашают к участию в акции «Наследники Победы»

Как отметил собеседник, участникам нужно снять видео с исполнением военных песен, стихов о войне и Победе и опубликовать в соцсетях с хештегами #ИнгушетияНаследникиПобеды, #ИнгушетияВоенныеПесни, #ИнгушетияСтихиоВойне. Также можно направить видеоролики на Ватсап по номеру 8-928-733-48-25.

Акция продлится до 9 мая, добавил собеседник.