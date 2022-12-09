Конкурс

Школьников Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Моя гордость — Россия»

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Школьников Ингушетии приглашают принять участие в Национальном молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость — Россия!». Организатор мероприятия — Научно-исследовательский институт «Межрегиональный центр по делам детей» (НИИ РОСДЕТСТВО).

Конкурс проводится с целью совершенствования форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, формирования у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России.

Для участия в конкурсе приглашаются школьники в возрасте от 11 до 16 лет.

Конкурсные работы могут быть представлены в различных форматах: «Фотография», «Рисунок», «Видеоролик», «Социальный плакат», «Сочинение», «Литературное творчество», «Журналистика».

Заявки для участия в мероприятии принимаются в срок до 31 декабря 2022 года (включительно).

Победитель мероприятия будет награжден путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок», а педагоги-кураторы конкурсантов пройдут бесплатное повышение квалификации.

Дополнительная информация о порядке организации и проведения мероприятия — в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте»: vk. com/rosdetstvo в разделе «Наши проекты» => «Национальный молодежный патриотический конкурс «Моя гордость — Россия!».

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