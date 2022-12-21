Конкурс

Школьников Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности»

0

Минпросвещения России приглашает ингушских школьников принять участие во всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности».

К участию приглашаются учащиеся 5–11-х классов, а также обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования.

В конкурсных сочинениях участники рассматривают по своему выбору следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов:

— места памяти геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;

— уничтожение мирного населения на оккупированной территории в результате карательных операций, на принудительных работах в изгнании, в местах массового силового заключения и содержания граждан СССР;

— преступления против детства в годы Великой Отечественной войны1941—1945 годов;

— произведения литературы, музыкального, изобразительного, драматического и (или) кинематографического искусства, отражающие геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;

— деятельность поисковых отрядов, общественных организаций и движений молодежи по сохранению и увековечению памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;

— чему нас учит история: трибуналы и судебные процессы по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Как сообщила пресс-служба Минпросвещения России, школьный этап конкурса уже стартовал и продлится до 30 января 2023 года. Победители школьного этапа примут участие в муниципальном этапе, который пройдет с 31 января по 10 февраля 2023 года. Далее — региональный этап (с 11 по 28 февраля 2023 года) и федеральный (с 1 по 25 марта 2023 года).

Региональный оператор конкурса — специалист отдела общего среднего образования Министерства образования и науки Республики Ингушетия Ханиева Мадина Магомедовна.

Сайт конкурса — https://ec.memory45.su/blog/newshead/9-dekabrya-startoval-vserossijskij-konkurs-sochinenij-bez-sroka-davnosti.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии загорелся жилой дом
Гончарная мастерская «Малх» проведет в Назрани Ингушетии ярмарку мастеров
В городе Карабулаке Ингушетии привели в порядок волейбольную площадку
В ЦУР Ингушетии занимаются выявлением и маркировкой фейков
В конноспортивном комплексе под Москвой прошел День культуры Ингушетии
Ингушских воспитанников академии ФК «Космос» признали лучшими
Ингушские библиотекари прошли переподготовку в учреждении Сибирского отделения РАН
В Ингушетии мероприятия в рамках проекта «Культура для школьников» посетили более 10 тыс. учащихся
До конца года малоимущим семьям мобилизованных из Ингушетии выплатят по 10 тыс. рублей
Ингушский спортсмен Ислам Муталиев стал обладателем кубка России по кикбоксингу
В столице Ингушетии проводят конкурс на лучшее граффити на старом трансформаторе

Главное

Яндекс.Метрика

 