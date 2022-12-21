Школьников Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности»

К участию приглашаются учащиеся 5–11-х классов, а также обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования.

В конкурсных сочинениях участники рассматривают по своему выбору следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов:

— места памяти геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;

— уничтожение мирного населения на оккупированной территории в результате карательных операций, на принудительных работах в изгнании, в местах массового силового заключения и содержания граждан СССР;

— преступления против детства в годы Великой Отечественной войны1941—1945 годов;

— произведения литературы, музыкального, изобразительного, драматического и (или) кинематографического искусства, отражающие геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;

— деятельность поисковых отрядов, общественных организаций и движений молодежи по сохранению и увековечению памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;

— чему нас учит история: трибуналы и судебные процессы по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Как сообщила пресс-служба Минпросвещения России, школьный этап конкурса уже стартовал и продлится до 30 января 2023 года. Победители школьного этапа примут участие в муниципальном этапе, который пройдет с 31 января по 10 февраля 2023 года. Далее — региональный этап (с 11 по 28 февраля 2023 года) и федеральный (с 1 по 25 марта 2023 года).

Региональный оператор конкурса — специалист отдела общего среднего образования Министерства образования и науки Республики Ингушетия Ханиева Мадина Магомедовна.