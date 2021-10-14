Акция

Школьников Ингушетии приглашают принять участие в «Культурном марафоне»

1

Школьников Ингушетии приглашают принять участие в ежегодной акции «Культурный марафон», которая пройдет с 8 ноября по 10 декабря и будет приурочена к важной дате в истории кино — 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Ребята смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют.

Организаторы проекта — Министерство культуры Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и Яндекс. Его цель — увлечь школьников новым «предметом», познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски.

«Изучая и обсуждая кино, участники учатся анализировать художественные произведения и формулировать свое мнение», — отметили в пресс-службе ведомства.

В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

Материалы теста подготовили эксперты КиноПоиска вместе с методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают, за счет каких приемов создатели фильмов держат нас в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя и по каким принципам строятся комедийные диалоги. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики и современных фильмов.

Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке.

Присоединиться к проекту могут все желающие — учителя, школьники, их родители.

На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы — Яндекс. Станции Лайт. Их получат 100 учителей и 500 учеников.

Первый «Культурный марафон» прошел в 2019 году и был посвящен миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч.

Комментарии 1

Алисхан 14 октября, 2021 - 15:31
Есть точная информация,доказуемая,что в 7 века ингуши опережали по знаниям не менее на тысячу лет весь окружающий мир! Почему-то местные учёные скрывают от школьников эти факты или сами не знают об этом. Омди диша,такх диша! Научись учиться и сам учись!

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Коммунальщики Ингушетии ликвидировали крупную аварию на водопроводе в Сунже
Национальная библиотека Ингушетии получила в дар книгу «Isting» из Турции
В Ингушетии проходит международный фестиваль-конкурс этнической музыки «Золотая зурна»
В рамках уголовного дела в Ингушетии расследуют гибель женщины после взрыва газа в частном доме
В ИнгНИИ гуманитарных наук подвели итоги научной деятельности за третий квартал текущего года
Молодые сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии повысили уровень своих знаний в рамках проекта «Профессионал»
Заместитель мэра столицы Ингушетии Макка Аушева выступила на международном форуме в Железноводске
Житель Ингушетии подозревается в оскорблении ветеранов ВОВ
Назрановские школьники встретились с представителями национально-культурных автономий Ингушетии
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоится выставка, посвященная 105-летию Джемалдина Яндиева
В сельском поселении Нестеровское Ингушетии проводится работа по частичному ремонту поселковых дорог

Главное

Яндекс.Метрика

 