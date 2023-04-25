Школьников Ингушетии призвали пополнить ряды юных исследователей квантовых технологий

Он рассказал школьникам о перспективах развития квантовых технологий в отраслях экономики и призвал пополнять ряды юных исследователей этого направления в науке, которые будут создавать отечественную квантовую индустрию.

В Минобрнауки Ингушетии особо отметили, что познавательные уроки помогают ученикам не только узнавать о передовых научных разработках в сфере квантовых технологий, но и сориентироваться в профессиях будущего и способах построения профессиональной карьеры в квантовой сфере.