Школьников Ингушетии призвали пополнить ряды юных исследователей квантовых технологий

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Старший преподаватель кафедры «Информационные системы и технологии» Ингушского государственного университета Илез Цуроев провёл для пятиклассников пятнадцатой школы г. Назрани открытый «Урок цифры» по теме квантовых технологий.

Он рассказал школьникам о перспективах развития квантовых технологий в отраслях экономики и призвал пополнять ряды юных исследователей этого направления в науке, которые будут создавать отечественную квантовую индустрию.

В Минобрнауки Ингушетии особо отметили, что познавательные уроки помогают ученикам не только узнавать о передовых научных разработках в сфере квантовых технологий, но и сориентироваться в профессиях будущего и способах построения профессиональной карьеры в квантовой сфере.

 

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