Школьников Ингушетии призвали пополнить ряды юных исследователей квантовых технологий
Старший преподаватель кафедры «Информационные системы и технологии» Ингушского государственного университета Илез Цуроев провёл для пятиклассников пятнадцатой школы г. Назрани открытый «Урок цифры» по теме квантовых технологий.
Он рассказал школьникам о перспективах развития квантовых технологий в отраслях экономики и призвал пополнять ряды юных исследователей этого направления в науке, которые будут создавать отечественную квантовую индустрию.
В Минобрнауки Ингушетии особо отметили, что познавательные уроки помогают ученикам не только узнавать о передовых научных разработках в сфере квантовых технологий, но и сориентироваться в профессиях будущего и способах построения профессиональной карьеры в квантовой сфере.