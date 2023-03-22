Школьников Карабулака Ингушетии призвали принять участие в рейтинговом голосовании

Так, заместитель мэра Карабулака Азраил Джандигов и депутат городского совета, член общественного совета при МВД по РИ Хусейн Амаков обсудили с учащимися старших классов четвёртой школы вопросы, касающиеся рейтингового голосования по отбору общественных территорий для их благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как сообщили в администрации муниципального образования, вице-мэр города подробно рассказал присутствующим об основных аспектах голосования, которое пройдёт в онлайн-режиме с 15 апреля по 31 мая 2023 года, с помощью специализированной платформы za. gorodsreda. ru.

Также Азраил Джандигов рассказал об уже реализуемых в текущем году проектах и представил список объектов-претендентов на благоустройство в ближайшие несколько лет. В этом году по обращениям граждан предварительно отобраны для голосования дизайн-проекты девяти общественных территорий, расположенных на улицах Джабагиева, Дьякова, Бочалова, Градусова, Берда Евлоева, Мира, Халида Цечоева, Саит-Хамзата Бидери, 70-летия Депортации.

Спикеры особо отметили, что для того чтобы та или иная общественная территория была благоустроена в первоочередном порядке, жителям города надо будет зайти на указанный портал и выбрать один из понравившихся вариантов.

Школьников призвали принять активное участие в предстоящем рейтинговом голосовании, потому что важно мнение каждого.

Электронная платформа позволяет пользователям и голосовать, и контролировать ход реализации работ. Однако не только взрослые могут участвовать в судьбе общественных территорий, которые нуждаются в обновлении. Голосование разрешено лицам с 14-летнего возраста.