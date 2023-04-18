Муниципалитет

Школьников Карабулака ознакомили с рейтинговым голосованием по благоустройству городских территорий

0

Школьников Карабулака Ингушетии подробно ознакомили с основными нюансами рейтингового голосования, которое проводится с 15 апреля по 31 мая 2023 года на онлайн-платформе za. gorodsreda.

Вице-мэр Азраил Джандигов попросил старшеклассников первой городской школы активно выбирать желательные для них общественные территории и, что особенно важно, помочь родителям, взрослым домочадцам разобраться с процессом электронного голосования, так как они с интернетом на короткой ноге.

Заместитель главы администрации муниципалитета рассказал представителям молодёжи о ранее благоустроенных на территории города объектах в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Он сообщил об общественных пространствах, которые преобразятся по указанному нацпроекту в текущем году: это улицы Промысловая, Заречная и Фрунзе.

Как сообщили в мэрии, в текущем году жители Карабулака могут проголосовать за девять общественных территорий, расположенных на улицах Джабагиева, Дьякова, Бочалова, Градусова, Берда Евлоева, Мира, Халида Цечоева, Саит-Хамзата Бидери, 70-летия Депортации.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии в праздник Ид аль-Фитр на общественном транспорте будет бесплатный проезд
Жители Краснодарского края ответят в суде за незаконную рубку леса в Ингушетии
В автоаварии в столице Ингушетии пострадал один человек
Жители горного района Ингушетии поблагодарили мецената Микаила Гуцериева за спецтехнику
В Назрани Ингушетии проводят ямочный ремонт дорог
Ингушский рукоборец Адам Баркинхоев стал двукратным чемпионом России в Орле
В отдаленном селе Аршты Ингушетии построят водопровод и установят резервуар на 100 м3
Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование дела о ранении детей и женщин в Назрани
Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию в Астрахани на всероссийском фестивале
Один человек погиб при столкновении двух грузовиков в Ингушетии
Предприниматель в Ингушетии нанес ущерб энергетикам на сумму более 76 млн руб.

Главное

Яндекс.Метрика

 