Школьников Карабулака ознакомили с рейтинговым голосованием по благоустройству городских территорий

Вице-мэр Азраил Джандигов попросил старшеклассников первой городской школы активно выбирать желательные для них общественные территории и, что особенно важно, помочь родителям, взрослым домочадцам разобраться с процессом электронного голосования, так как они с интернетом на короткой ноге.

Заместитель главы администрации муниципалитета рассказал представителям молодёжи о ранее благоустроенных на территории города объектах в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Он сообщил об общественных пространствах, которые преобразятся по указанному нацпроекту в текущем году: это улицы Промысловая, Заречная и Фрунзе.

Как сообщили в мэрии, в текущем году жители Карабулака могут проголосовать за девять общественных территорий, расположенных на улицах Джабагиева, Дьякова, Бочалова, Градусова, Берда Евлоева, Мира, Халида Цечоева, Саит-Хамзата Бидери, 70-летия Депортации.