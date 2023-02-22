Профилактика экстремизма

Школьников Магаса призвали не попадаться на уловки идеологов экстремизма

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Инспектор ПДН Хава Плиева и сотрудник ЦПЭ МВД по республике на встрече с учащимися старших классов и преподавателями лицея города Магаса призвали не попадаться на уловки идеологов экстремизма.

Гости отметили, что экстремизм и терроризм относятся к наиболее опасным явлениям социальной жизни, дестабилизирующим нормальное функционирование общества и угрожающим жизни граждан. Именно молодежь чаще всего становится жертвой пропагандистов крайних радикальных идей.

Также на встрече учащимся напомнили об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений в сфере экстремизма и терроризма, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

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