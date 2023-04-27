Школьников села Яндаре Ингушетии предостерегли от употребления наркотиков

На мероприятие была приглашена фельдшер сельской амбулатории Р. Гайсанова, которая рассказала детям о последствиях, оказываемых наркотическими средствами на здоровье, и как формируется наркозависимость. Она осветила также вопрос об уголовной ответственности за сбыт, хранение и распространение наркотиков.

По словам нашего собеседника, живая беседа с медработником позволила школьникам прийти к выводу, что употребление наркотиков ничего хорошего не дает, а наоборот — лишает человека простых радостей жизни.