Школьников сельского поселения Инарки Ингушетии призвали не вступать в группы, пропагандирующие терроризм

В мероприятии приняли участие руководитель отдела по обеспечению антитеррористической деятельности в Малгобекском районе Магомет Джамбулатов, глава сельского поселения Инарки Адам Котиев, ведущий специалист АТК Нурадин Дарсигов, богословы Багаудин Яндиев, Рамазан Арсамаков и Мовсар Яндиев, а также председатель молодёжного совета Малгобекского района Тамара Ториева.

О негативном влиянии таких явлений в современном обществе, как терроризм и экстремизм, школьникам рассказал руководитель отдела по обеспечению антитеррористической деятельности в Малгобекском районе Магомет Джамбулатов. Он также отметил, что в основном на ложные призывы отзывается молодёжь и, учитывая этот факт, важность проведения профилактических бесед очевидна.

Далее выступил сельский глава Адам Котиев, который призвал ребят соблюдать внутренний распорядок школы, дисциплину, а также уважительно относиться к педагогам и друг к другу.

Богословы разъяснили учащимся суть и цель радикальных идеологий, рассказали об отношении религии к бесчеловечным методам, к которым прибегают террористы, и на примерах из жизни пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и его сподвижников показали несовместимость образа мусульманина и террориста.

В завершение беседы ребятам раздали памятки «Как не оказаться вовлеченным в террористическую деятельность» и призвали быть бдительными, не вступать ни в какие группы в соцсетях, пропагандирующие терроризм и экстремизм.