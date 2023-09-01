Гуманитарная помощь

Школьные принадлежности и игрушки отправили из Ингушетии в Токмакский район Запорожья

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Из Ингушетии в подшефный Токмакский район Запорожской области отправили школьные принадлежности, рюкзаки, образовательные стенды и игрушки для самых маленьких жителей.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, помощь будет оказана второй школе и детскому саду города Молочанска. Также выделено 8 млн рублей на оплату учебников на украинском языке.

«Уверен, что это поможет юному поколению освобожденных территорий развиваться и познавать мир вокруг себя, не ощущая нехватку в учебном процессе», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что ранее в подшефный район из Ингушетии отправлено три гуманитарных груза для восстановления хозяйства и подготовки к осенне-зимнему периоду. Кроме того, в августе текущего года на территории республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи» были организованы учебно-тренировочные сборы для 40 спортсменов и их тренеров из Токмакского района.

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