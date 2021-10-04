Школьных библиотекарей и учителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе лучших практик продвижения чтения с помощью «НЭБ Свет»

Конкурс, проводимый Российской государственной библиотекой, направлен на выявление лучших идей, эффективных практик использования цифрового продукта «НЭБ Свет» для продвижения чтения в школьной среде.

Принять участие в конкурсе может как один сотрудник школьной библиотеки, так и команда в составе 3-5 человек из общеобразовательного учреждения во главе с библиотекарем.

Заявки принимаются до 15 октября.