Школьных библиотекарей и учителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе лучших практик продвижения чтения с помощью «НЭБ Свет»
Школьных библиотекарей, учителей литературы и учащихся Ингушетии приглашают к участию в общероссийском конкурсе «Лучшие практики продвижения чтения с помощью цифрового продукта «НЭБ Свет», сообщила пресс-служба Национальной библиотеки республики.
Конкурс, проводимый Российской государственной библиотекой, направлен на выявление лучших идей, эффективных практик использования цифрового продукта «НЭБ Свет» для продвижения чтения в школьной среде.
Принять участие в конкурсе может как один сотрудник школьной библиотеки, так и команда в составе 3-5 человек из общеобразовательного учреждения во главе с библиотекарем.
Заявки принимаются до 15 октября.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.