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Школу на 720 мест в селе Инарки Ингушетии сдадут к новому учебному году

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Глава администрации Малгобекского района Камбулат Кузьгов побывал в сельском поселении Инарки на месте строительства новой школы. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Учреждение на 720 мест возводится в рамках национального проекта «Образование». Строительство новой школы решает несколько важных проблем, среди которых ликвидация двухсменного режима обучения и создание современных условий для детей.
Кузьгов вместе с главой села Адамом Котиевым и другими ответственными работниками осмотрел площадку и обсудил ход строительства, акцентировав внимание на качестве работ и используемых материалов.
Завершить строительство школы планируется к началу нового учебного года.

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