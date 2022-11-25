Школу на 720 мест в селе Инарки Ингушетии сдадут к новому учебному году
Глава администрации Малгобекского района Камбулат Кузьгов побывал в сельском поселении Инарки на месте строительства новой школы. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Учреждение на 720 мест возводится в рамках национального проекта «Образование». Строительство новой школы решает несколько важных проблем, среди которых ликвидация двухсменного режима обучения и создание современных условий для детей.
Кузьгов вместе с главой села Адамом Котиевым и другими ответственными работниками осмотрел площадку и обсудил ход строительства, акцентировав внимание на качестве работ и используемых материалов.
Завершить строительство школы планируется к началу нового учебного года.