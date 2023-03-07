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Школу со спортивным городком построили для нового поселка Ингушетии

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В городе Сунже появилось новое общеобразовательное учреждение с лабораториями и спортивными площадками, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«Объект построен в рамках национального проекта «Образование» за год с небольшим. На возведение образовательного учреждения было направлено без малого 500 млн руб.», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник, заказчиком нового объекта выступило Министерство строительства Ингушетии. Школа рассчитана на 704 места. Согласно проекту, предусмотрены все необходимые помещения для полноценного образовательного и воспитательного процессов.

В здании разместились учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, актовый зал, спортивный зал, столовая, пищеблок, медицинский кабинет, кабинет стоматолога, административные помещения и многое другое.

Двор благоустроен, имеются детские игровые площадки, даже спортивный городок. Учреждение построили для жителей нового поселка Восточный.

Благодаря успешной реализации регионального проекта «Современная школа» и федеральной помощи за минувший год разные муниципалитеты республики получили 16 школ и девять детсадов на 13 тыс. учащихся и дошкольников.

 

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