Школу в зоне доступности построят в новостройках ингушского села Троицкое

«В селе Троицкое в районе новостроек возводят новую школу в рамках национального проекта «Образование». Рабочие завершают строительство третьего этажа здания», — сказал собеседник издания.

Как отметил представитель муниципалитета, проектировщики предусмотрели необходимые помещения для эффективного образовательного и воспитательного процесса: большой актовый зал, библиотеку, читальный зал, пищеблок, столовую, спортзал, гардеробные. На территории учреждения появится и благоустроенный двор со спортивными площадками.

«Проблема недоступности объекта образования стоит остро в жилом массиве, который активно застраивается. После открытия школы жителям не придется возить своих детей на занятия в центральную часть села на личном автотранспорте. У школьников появится возможность получать знания в комфортных и современных условиях», — добавил сотрудник пресс-службы.

Новый объект введут в эксплуатацию в этом году.

Как заявлял ранее Глава Ингушетии, к 2025 году регион планирует выйти на односменный образовательный процесс в школах.

По его мнению, две, три смены — не только тяжелое расписание для детей, но и серьёзная нагрузка на педагогов, которые зачастую не в силах уделить должное внимание каждому своему подопечному, а в итоге это влияет на качество образования и воспитания подрастающего поколения.