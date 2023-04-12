Схрон ликвидированного в ходе боестолкновения лидера бандгруппы нашли в Ингушетии

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Оружие» по ранее полученной информации на северо-западной окраине Карабулака найден схрон, принадлежавший лидеру НВФ Беслану Махаури, ликвидированному в конце октября 2015 года в Назрани при перестрелке», — сказал собеседник.

По его данным, в тайнике находились автомат АК-74 калибра 5.45, пригодный для стрельбы боевыми патронами, автомат АКМСУ калибра 7.62 мм, автомат АКМ калибра 7.62 без маркировочных обозначений.

Кроме того, стражи правопорядка нашли в тайнике пистолет ПМ, переделанный из охолощенного пистолета системы Макарова, пистолет ПСМ с магазином без маркировочных обозначений, два магазина к АК, патроны калибра 5.45×39 мм в количестве 90 штук, 92 патрона калибра 9×18 мм к ПМ., четыре гранаты РГН, гранату РГО.

Правоохранители установили, что схрон был организован ликвидированным 31 октября 2015 в ходе спецоперации Бесланом Махаури, что подтверждено показаниями уроженца Чечни, судимого по ч.2 ст. 208 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) и освободившегося в апреле 2020 года.

С 2009 года одиозный террорист, глава Сунженского бандподполья Махаури находился в федеральном розыске по обвинению в вооруженных нападениях на сотрудников правоохранительных органов, разбое и совершении диверсионно-террористических актов.