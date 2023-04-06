Штраф

Штраф 1,2 млн рублей заплатит жительница Ингушетии за попытку дачи взятки полицейскому

0

Штраф 1,2 млн рублей заплатит 55-летняя жительница столицы Ингушетии за попытку дачи взятки полицейскому, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как отмечается, в июне прошлого года осужденная предложила 200 тыс. рублей правоохранителю, чтобы избежать ответственности за организацию незаконной игорной деятельности в интернет-клубе и возврат изъятых ранее 15 системных блоков от персональных компьютеров, бухгалтерской документации и других предметов.

Полицейский уведомил о произошедшем свое руководство. Передача взятки происходила под контролем сотрудников МВД, женщина была задержана после передачи денег.

Магасский районный суд, с учетом признания своей вины, наличия на иждивении ребенка-инвалида, назначил ей наказание в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки в доход государства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ветераны МВД Ингушетии провели со студентами профилактическую беседу о вреде наркотиков
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших тульских полицейских
Хищение около 1 млн рублей бюджетных средств выявили правоохранители Ингушетии
Земельные участки под ИЖС отведены еще 12 семьям участников СВО из Ингушетии
Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным полицейского Башира Хаутиева
Шадиев покинул пост главы Минприроды Ингушетии
Ингушские студенты воплотили свои идеи в бизнес-проектах на форуме «Студ. Бизнес» в Пятигорске
В Карабулаке ведутся работы по благоустройству общественной территории на улице Промысловой
Назначена награда в 3 млн руб. за информацию о бандгруппе, причастной в нападениях на силовиков в Ингушетии
Состояние пострадавших при боестолкновении в Ингушетии полицейских средней тяжести
В России выпустят почтовые марки, посвящённые 100-летнему юбилею Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 