Штраф 1,2 млн рублей заплатит жительница Ингушетии за попытку дачи взятки полицейскому

Как отмечается, в июне прошлого года осужденная предложила 200 тыс. рублей правоохранителю, чтобы избежать ответственности за организацию незаконной игорной деятельности в интернет-клубе и возврат изъятых ранее 15 системных блоков от персональных компьютеров, бухгалтерской документации и других предметов.

Полицейский уведомил о произошедшем свое руководство. Передача взятки происходила под контролем сотрудников МВД, женщина была задержана после передачи денег.

Магасский районный суд, с учетом признания своей вины, наличия на иждивении ребенка-инвалида, назначил ей наказание в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки в доход государства.