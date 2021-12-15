Штраф

Штраф в размере 2,5 млн рублей жителю Ингушетии заменен на 400 часов работ

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По ходатайству судебного пристава-исполнителя штраф в размере 2,5 млн рублей жителю Ингушетии заменен на 400 часов работ.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП по республике, 35-летнему мужчине за получение взятки было назначено наказание в виде уголовного штрафа.

«На основании поступившего документа судебный пристав возбудил исполнительное производство, о чем надлежащим образом уведомил должника. Также осужденному были даны разъяснения о том, что в случае уклонения от уплаты штрафа в установленный срок, судебный пристав-исполнитель обратится в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. Однако мужчина выплат не производил и не обращался в суд с заявлением о предоставлении рассрочки. В связи с этим судебный пристав направил ходатайство о замене уголовного штрафа более строгим видом наказания», — отметили в пресс-службе ведомства.

Решением Магасского районного суда наказание в виде уголовного штрафа должнику заменено на 400 часов обязательных работ.

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