Штраф в размере 75 тыс. рублей взыскан с предприятия в Ингушетии
С предприятия, занимающегося распределением воды для питьевых и промышленных нужд в Магасе, взыскан штраф в размере 75 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП по Ингушетии.
Организация допустила нарушения ст. 8.13 КоАП России «Нарушение правил охраны водных объектов». В связи с этим инспекторами Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора был составлен акт об административном правонарушении.
Так как в установленный срок административный штраф руководством предприятия не был оплачен, судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации.
В результате задолженность удалось взыскать в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, говорится в релизе.