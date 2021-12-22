Штраф

Штраф в размере 75 тыс. рублей взыскан с предприятия в Ингушетии

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С предприятия, занимающегося распределением воды для питьевых и промышленных нужд в Магасе, взыскан штраф в размере 75 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП по Ингушетии.

Организация допустила нарушения ст. 8.13 КоАП России «Нарушение правил охраны водных объектов». В связи с этим инспекторами Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора был составлен акт об административном правонарушении.

Так как в установленный срок административный штраф руководством предприятия не был оплачен, судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации.

В результате задолженность удалось взыскать в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, говорится в релизе.

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