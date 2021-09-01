Швейная фабрика в Ингушетии нуждается в рабочих руках

Как сообщил газете «Ингушетия» заместитель директора по производству Якуб Чумаков, руководство ООО «4БРА» намерено полностью укомплектовать штат, так как поступают крупные заказы, в том числе и из Минобороны. Он призвал всех желающих обращаться в фирму.

Напомним, в декабре прошлого года швейное производство было передано турецким инвесторам. Для повторного запуска предприятия и открытия еще одного швейного блока из Турции были заказаны новая техника и современное осветительное беспроводное оборудование.