Швейная фабрика в Ингушетии нуждается в рабочих руках

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Для увеличения объемов выпускаемой продукции реанимированной швейной фабрике в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии не хватает только специалистов.

Как сообщил газете «Ингушетия» заместитель директора по производству Якуб Чумаков, руководство ООО «4БРА» намерено полностью укомплектовать штат, так как поступают крупные заказы, в том числе и из Минобороны. Он призвал всех желающих обращаться в фирму.

Напомним, в декабре прошлого года швейное производство было передано турецким инвесторам. Для повторного запуска предприятия и открытия еще одного швейного блока из Турции были заказаны новая техника и современное осветительное беспроводное оборудование.

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