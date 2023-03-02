Швейное объединение в Ингушетии наладит выпуск разгрузочных жилетов для участников СВО

«У нас идут переговоры с Минобороны, решаем, что именно производить и в каких количествах. На начальном этапе планируем шить разгрузочные военные жилеты. Наши машинки не могут шить их, потому что ткань очень грубая. Для этого необходимы специальные автостанки. Их планируем приобрести в ближайшее время, они будут использоваться чисто для пошива военной продукции», — прокомментировал представитель швейного объединения Ислам Митиев.

Ранее по поручению Главы региона на обувной фабрике Ингушетии для военнослужащих и мобилизованных налажено производство армейских ботинок (более 1,5 тыс. пар).

Кроме того, на предприятие поступают заказы на изготовление нескольких десятков тысяч пар тактической обуви, созданной из комбинации высококачественной и экшн-кожи. Такие ботинки подходят для носки в любую погоду и являются водонепроницаемыми, с высокой прочностью.