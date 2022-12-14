Швейное объединение в Ингушетии переориентируют на пошив одежды для участников СВО

На предприятии планируется производство комплектов теплой и защитной одежды для военнослужащих и мобилизованных граждан, принимающих участие в специальной военной операции в Украине, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Расширить ассортимент производимой продукции было решено после поручения Калиматова.

Глава ознакомился с уже готовой продукцией, а также с процессом производства, пошива на фабрике. Так, недавно компания реализовала заказ спецодежды для работников ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», соответствующей всем заявленным требованиям.

Представителям силовых структур, военных ведомств, кабинета министров, главам муниципальных образований и общественникам были продемонстрированы закупленные для участников СВО несколько сотен комплектов военной экипировки: термобелье, бронежилеты, защитные шлемы, аптечки, берцы и многое другое. Общее количество — более 500, дополнительно еще сотни комплектов поступят на этой неделе.

«В это непростое для страны время каждый регион России вносит свой вклад в общее дело, помогает нашим ребятам защищать Родину, отстаивать наши права и честь. Ингушетия не остаётся в стороне, у нас современное швейное производство с передовыми технологиями, это позволит обеспечить наших защитников необходимой экипировкой. Наши военнослужащие служат достойно, четко выполняют задачи, поставленные перед ними командованием. Это — мужественные люди, каждый из них герой, мы ими гордимся», — отметил Калиматов.

Ранее по поручению Главы региона на обувной фабрике Ингушетии для военнослужащих и мобилизованных налажено производство армейских ботинок (более 1,5 тыс. пар).

Кроме того, на предприятие поступают заказы на изготовление несколько десятков тысяч пар тактической обуви, созданной из комбинации высококачественной и экшн-кожи. Такие ботинки подходят для носки в любую погоду и являются водонепроницаемыми, с высокой прочностью.