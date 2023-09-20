Спорт

Силачи из Ингушетии завоевали «серебро» на фестивале в Ставрополе

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Команда силачей из Ингушетии стала второй на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, сообщила пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что семь ингушских атлетов, пять из которых представители службы охраны Главы региона Махмуд-Али Калиматова, остановились в шаге от золотых медалей. В соревнованиях участвовали Аслан Газиков (капитан), Исропил Даурбеков, Юнус Аксагов, Рустам Кукурхоев, Исмаил Хамхоев, Магомед Шадиев, Магомед-Башир Евлоев.

Напомним, игры проходили по 11 видам спорта: футболу, баскетболу, борьбе на поясах, гиревому спорту, армрестлингу, дзюдо, легкой атлетике, перетягиванию каната, силовому экстриму, спортивному программированию, стрельбе из лука.

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