Силачи из Ингушетии завоевали «серебро» на фестивале в Ставрополе

Отмечается, что семь ингушских атлетов, пять из которых представители службы охраны Главы региона Махмуд-Али Калиматова, остановились в шаге от золотых медалей. В соревнованиях участвовали Аслан Газиков (капитан), Исропил Даурбеков, Юнус Аксагов, Рустам Кукурхоев, Исмаил Хамхоев, Магомед Шадиев, Магомед-Башир Евлоев.

Напомним, игры проходили по 11 видам спорта: футболу, баскетболу, борьбе на поясах, гиревому спорту, армрестлингу, дзюдо, легкой атлетике, перетягиванию каната, силовому экстриму, спортивному программированию, стрельбе из лука.