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Сильная жара до 41 градуса ожидается в Ингушетии

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В период 14-18 часов 2-4 сентября в Ингушетии, за исключением горного района, ожидается сильная жара до 41°, сообщает МЧС по региону.

В чрезвычайном ведомстве рекомендуют жителям республики соблюдать меры личной безопасности: пить больше жидкости, носить одежду светлых тонов из натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», на территории республики действует особый противопожарный режим, введенный 11 июля этого года распоряжением председателя правительства региона.

В период действия особого режима установлен запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и проведение каких-либо пожароопасных работ.

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