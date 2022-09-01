Сильная жара до 41 градуса ожидается в Ингушетии

В чрезвычайном ведомстве рекомендуют жителям республики соблюдать меры личной безопасности: пить больше жидкости, носить одежду светлых тонов из натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», на территории республики действует особый противопожарный режим, введенный 11 июля этого года распоряжением председателя правительства региона.

В период действия особого режима установлен запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и проведение каких-либо пожароопасных работ.