Сильнодействующие вещества и героин изъяты у двоих жителей Ингушетии
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии в городе Назрани задержан гражданин, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 55,38 грамма «прегабалина», 7,36 грамма «трамадола» и 80,80 грамма «тропикамида».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК России, а за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции он водворен в ИВС.
Также в городе Магасе задержан житель республики, у него обнаружено и изъято 1,03 грамма героина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России, сообщает пресс-служба МВД по региону.