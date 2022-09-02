Сильнодействующие вещества и героин изъяты у двоих жителей Ингушетии

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК России, а за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции он водворен в ИВС.

Также в городе Магасе задержан житель республики, у него обнаружено и изъято 1,03 грамма героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России, сообщает пресс-служба МВД по региону.