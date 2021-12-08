Сильный ветер до 32 метров в секунду ожидается в горной части Ингушетии

МЧС по республике призывает жителей и гостей региона находясь в доме или в квартире закрыть окна и форточки, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод.

Тем, кого ветер застал на улице необходимо укрыться в подъезде или прочном здании, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями.

Не подходите к оборванным проводам, держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев, отмечает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ингушетии 8(8734) 55-99-99.