Силовики назвали фейком сообщения о нейтрализации двух бандитов в Ингушетии

«Информация в популярных социальных сетях о ликвидации подозреваемых в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов Оздоева и Гуражева — фейк, никакой перестрелки с ними не было», — сказал собеседник издания.

По его данным, двое из шести участников бандгруппы находятся в розыске, отрабатывается информация, полученная от задержанных их подельников.

Ранее сообщалось, что лидером НВФ является Гуражев.

Как заявлял председатель антитеррористической комиссии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в ходе КТО нейтрализованы четверо бандитов, двое задержаны и дают показания. Осуществляется розыск их пособников.

В Малгобекском районе продолжается контртеррористическая операция по пресечению деятельности вооруженной группы бандитов, которые в марте и апреле напали на представителей сил правопорядка, в результате чего трое сотрудников полиции погибли, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести. Совершившие преступление бандиты объявили себя сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ.

В результате действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу. На основании их показаний были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны девять жителей Ингушетии и Чечни, оказывавших помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия.