Силовики пришли с обыском в дом имама ингушского села Средние Ачалуки

«В доме Малороева в селе Средние Ачалуки провели обыски, правоохранители приехали на нескольких бронированных машинах», — сказал источник.

При этом он не смог назвать причину проведения следственных действий.

Он напомнил, что обыски в доме Малороева проходили и 30 сентября минувшего года, его допросили, после дачи показаний религиозный деятель был отпущен. В тот же день правоохранительные органы провели обыски в частном домовладении бывшего руководителя республиканского муфтията Магомеда Хаштырова в Сунженском районе.

Как сообщал журналистам его младший брат, Ахмед Хаштыров, он проехал с силовиками во Владикавказ для дачи показаний следователям, предположительно, по делу об участии в протестах против соглашения о границе с Чечней.