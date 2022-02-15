Схрон

Силовики в ходе отработки оперативной информации нашли оружие и боеприпасы в Малгобекском районе Ингушетии

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из населённых пунктов Малгобекского района схрон с оружием и боеприпасами, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

«Полиция совместно с региональным управлением ФСБ России в рамках операции «Оружие» обнаружили в 250 метрах юго-восточнее села Пседах схрон», — сказал собеседник газеты.

По его данным, в тайнике находились автомат АКМ калибра 7,62 мм со следами коррозии, четыре снаряженных магазина к автомату Калашникова со 111 патронами калибра 5,45 мм, 30 патронов калибра 5,45 мм.

Оружие и боеприпасы были в целлофановом мешке.

Дело завели по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот боеприпасов).

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