Прогноз

Синоптики спрогнозировали аномально холодный октябрь в Ингушетии

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Жители некоторых регионов России столкнутся в этом году с аномально холодным и дождливым октябрем. В частности, рано похолодает в этом году в Ставропольском крае, Дагестане, Ингушетии и других горных регионах. Об этом сообщили синоптики.

Согласно прогнозам, второй осенний месяц станет невероятно холодным и в целом похожим на ночной кошмар. Погодные аномалии, которыми будет наполнена наступившая осень, совсем не порадуют россиян.

Кроме того, минусовые температуры придут в это время в Москву и Петербург. Октябрь в этом году запомнится россиянам сильными дождями, ледяными ливнями, снегопадами и ураганным ветром.

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