Синоптики спрогнозировали аномально холодный октябрь в Ингушетии

Согласно прогнозам, второй осенний месяц станет невероятно холодным и в целом похожим на ночной кошмар. Погодные аномалии, которыми будет наполнена наступившая осень, совсем не порадуют россиян.

Кроме того, минусовые температуры придут в это время в Москву и Петербург. Октябрь в этом году запомнится россиянам сильными дождями, ледяными ливнями, снегопадами и ураганным ветром.