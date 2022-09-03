Синоптики спрогнозировали аномально холодный октябрь в Ингушетии
Жители некоторых регионов России столкнутся в этом году с аномально холодным и дождливым октябрем. В частности, рано похолодает в этом году в Ставропольском крае, Дагестане, Ингушетии и других горных регионах. Об этом сообщили синоптики.
Согласно прогнозам, второй осенний месяц станет невероятно холодным и в целом похожим на ночной кошмар. Погодные аномалии, которыми будет наполнена наступившая осень, совсем не порадуют россиян.
Кроме того, минусовые температуры придут в это время в Москву и Петербург. Октябрь в этом году запомнится россиянам сильными дождями, ледяными ливнями, снегопадами и ураганным ветром.