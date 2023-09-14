Здравоохранение

Система здравоохранения Ингушетии сориентирована на максимальную поддержку участников СВО

0

Минздрав Ингушетии совместно с руководством филиала фонда «Защитники Отечества» в республике готовит мероприятия, позволяющие наладить эффективное дальнейшее взаимодействие по охране здоровья участников СВО и их семей.

Об этом заявила министр здравоохранения региона Зарема Антошкиева на совещании в режиме видео-конференц-связи Минздрава России и фонда «Защитники Отечества». Прежде всего обсуждались вопросы оказания психологической и психотерапевтической помощи участникам спецоперации и членам семей погибших воинов.

По словам Заремы Антошкиевой, региональная система уже сориентирована на максимальную поддержку участников СВО. В частности, в профилактических целях по профилю «психиатрия» обследовано 29 участников СВО и 56 членов их семей. На стационарную медицинскую помощь направлен 1 человек, амбулаторно-поликлиническую помощь получили более 80 человек. Кроме того, психологическая помощь оказана 38 членам семей участников СВО и членам семей погибших в зоне СВО.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобекском районе Ингушетии проводится отбор граждан на военную службу по контракту
Авария на трубопроводе спровоцировала отключение воды в Карабулаке Ингушетии
В Ингушетии школьникам вручили первые паспорта в рамках акции «Мы — граждане России»
Назрановская районная больница проведет в столице Ингушетии акцию «Найди время для своего здоровья!»
На территории башенного комплекса «Эрзи» в горной Ингушетии провели экологическую акцию
Юные ингушские борцы греко-римского стиля успешно выступили на первенстве Краснодара
Депутат Госдумы Муслим Татриев помог погорельцам из Ингушетии
Бизнес-омбудсмен добился погашения долга на 3,4 млн руб. перед предпринимателем в Ингушетии
Шестеро участников специальной военной операции из Ингушетии удостоены государственных наград
В Ингушетии реализуется благотворительный проект «Марафон донора»
В Ингушетии при опрокидывании автомобиля погиб водитель

Главное

Яндекс.Метрика

 