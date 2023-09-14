Система здравоохранения Ингушетии сориентирована на максимальную поддержку участников СВО

Об этом заявила министр здравоохранения региона Зарема Антошкиева на совещании в режиме видео-конференц-связи Минздрава России и фонда «Защитники Отечества». Прежде всего обсуждались вопросы оказания психологической и психотерапевтической помощи участникам спецоперации и членам семей погибших воинов.

По словам Заремы Антошкиевой, региональная система уже сориентирована на максимальную поддержку участников СВО. В частности, в профилактических целях по профилю «психиатрия» обследовано 29 участников СВО и 56 членов их семей. На стационарную медицинскую помощь направлен 1 человек, амбулаторно-поликлиническую помощь получили более 80 человек. Кроме того, психологическая помощь оказана 38 членам семей участников СВО и членам семей погибших в зоне СВО.