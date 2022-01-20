Прокуратура

СИЗО в Ингушетии работало с нарушением содержания и обеспечения заключенных

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Прокуратура Ингушетии выявила нарушения закона в ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России по республике. При осмотре камер надзирающим прокурором были выявлены факты, нарушающие нормы содержания и обеспечения заключенных, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«При обходе и осмотре камер Следственного изолятора надзирающим прокурором выявлен факт хранения запрещенного предмета, который сотрудники изолятора не изъяли, виновное лицо к ответственности не привлекли. В ходе прокурорского мониторинга выявили отсутствие и обоснованного решения начальника учреждения по поводу содержания одного из подследственных в одиночной камере. Также проверка банно-прачечного комплекса учреждения показала наличие двух единиц неисправного оборудования», — говорится в сообщении.

Для устранения и предупреждения подобных нарушений прокуратурой региона внесено представление начальнику Следственного изолятора.

Вопрос на контроле прокурора республики.

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