СК Ингушетии начал проверку по факту обнаружения трупа местного жителя

0

В Ингушетии проводится доследственная проверка по факту обнаружения в сельском поселении Барсуки Назрановского района тела 34-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения в частном домовладении в сельском поселении Барсуки Назрановского муниципального района республики тела 34-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Фабрика в Ингушетии обеспечит 20 тыс. участников СВО качественной обувью
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием сотрудника Росреестра
В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка, посвященная дню освобождения Киева от фашистов
В Ингушетии построят завод по производству локальных очистных сооружений
Ингушские юнармейцы запустили всероссийский флешмоб в поддержку участников СВО
Пограничники Ингушетии приняли участие в операции «Нелегал-2022»
На Мемориале памяти жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии состоится траурное мероприятие
В музее ИЗО Ингушетии открылась персональная выставка Лидифы Мержоевой
В городе Сунже Ингушетии провели рейды по выявлению социально неблагополучных семей
В НБ Ингушетии состоялась презентация книги Ашат Кодзоевой «Родина во мне»
В селе Новый Редант Ингушетии открылась выставка, посвященная трагедии осени 1992 года

Главное

Яндекс.Метрика

 