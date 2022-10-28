СК Ингушетии начал проверку по факту обнаружения трупа местного жителя
В Ингушетии проводится доследственная проверка по факту обнаружения в сельском поселении Барсуки Назрановского района тела 34-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения в частном домовладении в сельском поселении Барсуки Назрановского муниципального района республики тела 34-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.