СК Ингушетии начал проверку по факту обнаружения трупа местного жителя

«Организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения в частном домовладении в сельском поселении Барсуки Назрановского муниципального района республики тела 34-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.