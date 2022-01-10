СК Ингушетии проверяет информацию по недосмотру врачей перинатального центра за пациенткой

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СУ СКР по Ингушетии начал следственные действия на основе публикации в социальных сетях, размещенной 10 января, в понедельник, где местные жители обратились к Главе Ингушетии по поводу ненадлежащего лечения и содержания пациентки, находящейся в перинатальном центре региона, сообщили газете «Ингушетия» в следственных органах.

«На странице одной из социальных сетей размещена информация о том, что родственники 35-летней жительницы республики просят проверить действия врачей перинатального центра республики. Со слов родственников в публикации сообщается, что женщина 29 ноября 2021 года поступила в указанное медицинское учреждение, родила ребенка, затем состояние ее здоровья резко ухудшилось и по настоящее время не нормализовалось. По данной информации следователем следственного отдела по Назрани проводится доследственная проверка», — сказал собеседник.

По его словам, по результатам следственных действий в порядке, предусмотренном ст. ст. 144, 145 УПК РФ, будет принято процессуальное решение.

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