СК проверяет видео избиения воспитанника детского интерната для умственно отсталых в Ингушетии

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Следственные органы Ингушетии проводят проверку видеозаписи, размещенной в соцсетях, где воспитанника дома-интерната для умственно отсталых детей в сельском поселении Троицкое избивает на камеру воспитатель, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР региона.

«В рамках проверки установлено, что изображенные на видеозаписи лица являются опекаемыми указанного учреждения, страдающими тяжелыми формами психического расстройства. Предварительно установлено, что указанный инцидент имел место в мае текущего года. В рамках проверки проведено освидетельствование всех опекаемых, находящихся в указанном детском доме-интернате, в том числе изображенных на видеозаписи, в ходе которого следов побоев и иных телесных повреждений у них не обнаружено», — сказал собеседник.

По его словам, также опрошены руководство и воспитатели учреждения.

«Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц», — добавили в СК.

Напомним, ранее в соцсетях было размещено видео, где воспитанника ГБУ «Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» избивают на камеру. Сразу после этого заместитель директора интерната Малика Даурбекова сделала вместе с коллективом обращение, где опровергла факт избиения воспитанника интерната.

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