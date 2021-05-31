СК завершил расследование в отношении экс-главы ФСС Ингушетии Якуба Белхороева

«Обвинение считает, что знакомые и родственники Белхороева по подложным документам оформляли инвалидности и незаконно получали бюджетные пособия. Все это происходило в тот период, когда Белхороев руководил ФСС. Жена чиновника таким образом получила 2,5 миллиона рублей за якобы полученную производственную травму. Женщина заявила, что на нее упали ящики с яблоками», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Белхороев был лидером клана последователей шейха Батал-хаджи, члены которого фигурируют в криминальных сводках, отметили в пресс-службе.

Напомним, что по делу об убийстве главы центра «Э» в 2019 году арестованы более 10 членов влиятельной баталхаджинской организации. 10 июля 2020 года задержан и этапирован в Москву лидер секты, депутат ингушского парламента Якуб Белхороев по делу о растрате 19 млн рублей из фонда соцстраха. Обыски ранее проходили в доме председателя контрольной счетной палаты Мустафы Белхороева, с ним задерживался его брат, директор аграрного техникума Курейш Белхороев.