Скончался бывший мэр Магаса и экс-начальник орготдела администрации Главы Ингушетии Муса Бекбузаров

«Печальная новость — от короновируса умер мой бывший заместитель Муса Бекбузаров, который в разные годы занимал различные государственные должности, в том числе мэра Магаса (около года) в начале 2000-х», — написал Цечоев на своей странице в соцсетях.

По его словам, Бекбузаров долгое время являлся заммэра столицы Ингушетии. Муса Тайсумович был очень исполнительным работником, порядочным человеком, делал свою работу профессионально и ответственно. Он пожелал родным и близким терпения и сил.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончались бывший советник Главы Ингушетии, поэт и телеведущий Аслан Кодзоев, муфтий республики Абдурахман Мартазанов и известный в регионе ветеринарный врач Ахмед Умаров.