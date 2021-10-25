Скончался бывший мэр Магаса и экс-начальник орготдела администрации Главы Ингушетии Муса Бекбузаров

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Ушёл из жизни бывший глава администрации столицы Ингушетии Муса Бекбузаров, об этом сообщил экс-мэр Магаса Беслан Цечоев.

«Печальная новость — от короновируса умер мой бывший заместитель Муса Бекбузаров, который в разные годы занимал различные государственные должности, в том числе мэра Магаса (около года) в начале 2000-х», — написал Цечоев на своей странице в соцсетях.

По его словам, Бекбузаров долгое время являлся заммэра столицы Ингушетии. Муса Тайсумович был очень исполнительным работником, порядочным человеком, делал свою работу профессионально и ответственно. Он пожелал родным и близким терпения и сил.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончались бывший советник Главы Ингушетии, поэт и телеведущий Аслан Кодзоев, муфтий республики Абдурахман Мартазанов и известный в регионе ветеринарный врач Ахмед Умаров.

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