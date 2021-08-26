Скоростной поезд «Ласточка» из Ингушетии в Ставрополье планируется запустить 7 сентября

«Вопрос организации пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту «Назрань - Минеральные Воды» подвижным составом «Ласточка» прорабатывается во исполнение поручения Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова по итогам его рабочей встречи с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным 11 марта этого года», — сказал собеседник издания.

По его словам, торжественное открытие вышеуказанного маршрута запланировано 7 сентября на железнодорожном вокзале «Назрань».

Как ранее сообщала «Ингушетия», на встрече Калиматова и Задорина в Магасе в марте обсуждались вопросы, связанные с модернизацией объектов железнодорожной инфраструктуры, организацией пассажирских и грузовых перевозок. В частности, речь шла о восстановлении железнодорожного сообщения между Назранью и Сунжей, для развития туризма и облегчения логистики промышленным предприятиям. Также было принято решение рассмотреть возможность запуска скоростного поезда «Ласточка» по маршруту «Назрань - Минеральные Воды».

В июне текущего года на полях Петербургского международного экономического форума Глава республики подтвердил, что решение по скоростному поезду «Ласточка» уже принято. Он отметил, «мы с Задориным договорились, что, если даже не получится запустить ежедневные рейсы, расписание будет составлено по четным или нечетным числам».