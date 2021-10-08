СКР и прокуратура начали проверку после взрыва газа с пострадавшими в Ингушетии

«Все пострадавшие госпитализированы в республиканскую больницу. На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор республики Андрей Васильченко и прокурор Назрановского района Адам Арсамаков», — сказал собеседник издания.

По его словам, ведомство установит все обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки прокурор республики взял на личный контроль.

В свою очередь в СУ СКР по республике сообщили, что в результате инцидента термические ожоги получили четыре человека — женщина и трое малолетних детей. На месте происшествия работают следователи-криминалисты с использованием криминалистической техники и оборудования.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия» в 03:00 мск в пятницу в результате хлопка газовоздушной смеси (без последующего горения) частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении. В результате происшествия пострадали 4 человека, из них трое детей. В пресс-службе МЧС России отметили, что все пострадавшие в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в Ингушскую республиканскую больницу в Назрани.