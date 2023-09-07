Следком

Следком Ингушетии призвал родителей ограничить детям Интернет

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В следственном управлении СКР по Ингушетии призвали родителей ограничить детям Интернет, отметив, в частности, что ребенок должен точно знать, что опасно идти на встречу с «онлайн знакомым».

«Даже когда его социальная страница ребенка открыта только для друзей, данные легко могут стать доступны любому, если аккаунт взломают, что происходит нередко. Обсудите вместе с ребенком, какие факты о себе можно раскрывать, а какие безопаснее будет оставить в тайне», — сказали в ведомстве.

Там напомнили, что зачастую подростки отправляются на встречу с незнакомцем из сети без взрослых, взяв с собой друга и только часть из них готовы рассказать об этом родителям и спросить их разрешения. Поэтому, необходимо обращать внимание на список друзей ребенка в социальных сетях, появление в них взрослых людей должно родителей насторожить.

«Предупредите ребенка об опасности вступления в незнакомые сообщества, распространение по чьей-либо просьбе информационных, провокационных и агрессивно настроенных материалов и сообщений», — подчеркивается в релизе.

В ведомстве считают, на компьютер и смартфон ребенка необходимо установить программу родительский контроль.

СК России всегда стоит на страже прав несовершеннолетних. В случае возникновения опасности рекомендуется сразу звонить на телефонную линию СУ СКР по республике «Ребенок в опасности» по единому номеру 123 (с мобильного телефона) либо 8 (8734) 55-03-05.

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