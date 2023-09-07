Следком Ингушетии призвал родителей ограничить детям Интернет

«Даже когда его социальная страница ребенка открыта только для друзей, данные легко могут стать доступны любому, если аккаунт взломают, что происходит нередко. Обсудите вместе с ребенком, какие факты о себе можно раскрывать, а какие безопаснее будет оставить в тайне», — сказали в ведомстве.

Там напомнили, что зачастую подростки отправляются на встречу с незнакомцем из сети без взрослых, взяв с собой друга и только часть из них готовы рассказать об этом родителям и спросить их разрешения. Поэтому, необходимо обращать внимание на список друзей ребенка в социальных сетях, появление в них взрослых людей должно родителей насторожить.

«Предупредите ребенка об опасности вступления в незнакомые сообщества, распространение по чьей-либо просьбе информационных, провокационных и агрессивно настроенных материалов и сообщений», — подчеркивается в релизе.

В ведомстве считают, на компьютер и смартфон ребенка необходимо установить программу родительский контроль.

СК России всегда стоит на страже прав несовершеннолетних. В случае возникновения опасности рекомендуется сразу звонить на телефонную линию СУ СКР по республике «Ребенок в опасности» по единому номеру 123 (с мобильного телефона) либо 8 (8734) 55-03-05.