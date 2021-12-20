Следком

Следователь поговорил с учащимися колледжа города Назрани Ингушетии о проявлении экстремизма

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В многопрофильном профессиональном колледже города Назрани для студентов первого курса сотрудник следственного отдела по Сунженскому району СУ СКР по Ингушетии Ахмет Илиев провел беседу по профилактике терроризма и экстремизма.

«Следователь отметил, что особенно важно проведение профилактической работы в молодежной среде, так как именно эта категория, в силу целого ряда различных факторов, являются одними из наиболее уязвимых слоев общества в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп», — отметили в пресс-службе ведомства.

Представитель следственного управления и студенты сошлись во мнении, что социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения, являются некоторыми из причин, позволяющими говорить о возможности распространения радикальных идей среди молодежи.

Илиев в своем выступлении затронул вопросы правовой ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера, а также рассказал о правилах безопасного поведения в сети «Интернет».

Беседа вызвала большой интерес аудитории, студенты получили исчерпывающие ответы на свои вопросы, говорится в релизе.

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