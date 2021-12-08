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Следователем проводится проверка по факту нападения на микроавтобус в Ингушетии

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Следственным управлением СКР по Ингушетии проводится проверка по факту нападения на микроавтобус в Ингушетии 7 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, накануне вечером на улице Вишневой сельского поселения Экажево Назрановского района республики неизвестные лица, передвигавшиеся на двух автомобилях, перегородив дорогу, произвели выстрелы из травматического оружия по микроавтобусу марки «Ford Tranzit» под управлением 32-летнего местного жителя, после чего нанесли ему удары деревянными палками по различным частям тела.

Пострадавший с травмами обратился в лечебное учреждение. Он не госпитализирован. Дети, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.

По данному факту проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК России, в рамках которой, наряду с прочим, будет дана правовая оценка возможным нарушениям требований безопасности при оказании услуг по перевозке детей.

Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

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