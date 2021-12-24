Следователем проводится проверка после хлопка газа в жилом доме в Ингушетии

По данным следствия, утром 24 декабря 2021 года в домовладении, расположенном по улице Победы сельского поселения Долаково Назрановского района региона, произошел хлопок бытового газа, в результате которого термические ожоги получили 34-летняя женщина и ее 6-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

«По данному факту следователем Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144 и 145 УПК России по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — отметили в ведомстве.