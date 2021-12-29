Новый год

Следователи Ингушетии навестили детей с ограниченными возможностями и преподнесли им подарки

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Сотрудники следственного управления СК России по Ингушетии посетили подшефные государственные бюджетные учреждения: «Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», расположенные в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики.

«Сотрудниками следственного управления воспитанникам социальных учреждений на постоянной основе оказывается шефская помощь, но наиболее ожидаемыми для детей являются праздничные дни, особенно новогодние, когда к ним приходят гости и не с пустыми руками. Именно в эти дни в детских учреждениях царят радость, улыбки и веселье, и, самое главное, дети получают долгожданные подарки с разными сладостями», — отметили в пресс-службе ведомства.

Соблюдая все правила безопасности, связанные с эпидемиологической ситуацией, следователи передали подопечным новогодние подарки, пожелали здоровья, успехов в учебе и, конечно же, счастливого будущего.

Сотрудники следственного управления и в дальнейшем намерены оказывать посильную помощь детям подшефных учреждений.

 

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