Следователи Ингушетии навестили детей с ограниченными возможностями и преподнесли им подарки

«Сотрудниками следственного управления воспитанникам социальных учреждений на постоянной основе оказывается шефская помощь, но наиболее ожидаемыми для детей являются праздничные дни, особенно новогодние, когда к ним приходят гости и не с пустыми руками. Именно в эти дни в детских учреждениях царят радость, улыбки и веселье, и, самое главное, дети получают долгожданные подарки с разными сладостями», — отметили в пресс-службе ведомства.

Соблюдая все правила безопасности, связанные с эпидемиологической ситуацией, следователи передали подопечным новогодние подарки, пожелали здоровья, успехов в учебе и, конечно же, счастливого будущего.

Сотрудники следственного управления и в дальнейшем намерены оказывать посильную помощь детям подшефных учреждений.