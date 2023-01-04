Следователи Ингушетии приняли участие в митинге к 80-летию со дня освобождения Малгобека

«Мероприятие организовано по инициативе региональной общественной организации «Поисковый отряд «Малгобек», с 2010 года занимающейся поиском останков советских воинов, защищавших город Малгобек в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших солдат, после чего возложили цветы к памятнику защитникам Малгобека.

В мероприятии также приняли участие исполняющий обязанности председателя правительства республики Магомед Евлоев, глава города Мусса Галаев, депутаты Народного собрания Ингушетии и Малгобекского горсовета, поисковики, юнармейцы, жители города.