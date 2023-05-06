Память

Следователи ознакомились с выставкой о ВОВ в Национальной библиотеке Ингушетии

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Сотрудники следственного отдела по Сунженскому району СУ СКР по республике ознакомились с выставкой о ВОВ в Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева.

На иллюстрированной выставке представлено большое количество разнообразных материалов, всесторонне раскрывающих тему Великой Отечественной войны и участия в ней, наряду с представителями других народов бывшего СССР, представителей ингушского народа. Отражена трагедия мирных жителей в те годы, а также преступления нацистов и их пособников.

С большим интересом сотрудники ведомства изучали материалы, вспоминая всех тех, кто принимал участие в войне против нацизма. Офицеры поблагодарили сотрудников Национальной библиотеки за грамотно подобранные труды, которые являются символом светлой памяти о подвиге советского народа, отстоявшего в тяжелых боях свободу и независимость Отчизны, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

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