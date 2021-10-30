Следователи полиции передали дело о смертельном ДТП в Ингушетии СКР

«29 октября 2021 года в 23:20 на федеральной автодороге «Кавказ» 34-летний водитель автомашины «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной КамАЗ-532150» с полуприцепом, в результате чего его 36-летняя супруга и новорожденная девочка получили различные телесные повреждения, от которых скончались при доставлении в лечебное учреждение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель ВАЗ-2115 также получил телесные повреждения и после оказания медпомощи не госпитализирован. Восемь его несовершеннолетних детей с ссадинами и ушибами доставлены в ДРКБ города Назрани, где им оказана медицинская помощь.

Уголовное дело, возбужденное органами полиции по статье УК о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, передано в производство следственного управления СК России по республике. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ингушетии Андрею Коноводу доложить о расследовании дела.