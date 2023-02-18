Урок мужества

Следователи провели для учащихся ГКК Ингушетии урок мужества

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Сотрудники следственного управления СК России по республике провели урок мужества для учащихся ГКК имени Абдулы Цароева, приурочив к Дню российского кадета, который отмечается ежегодно 17 февраля, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

«Урок мужества начался со знакомства с историей становления следственных органов, основными задачами, стоящими перед ведомством, особенностями работы. Следователь-криминалист Ахмедхан Евлоев, который является выпускником Горского кадетского корпуса, рассказал учащимся о современных криминалистических методах, позволяющих обнаружить следы преступления, привел примеры расследования уголовных дел, а также познакомил обучающихся с современной техникой», — сказал представитель СУ СКР.

Также было отмечено, что примером мужества и героизма является командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев, который погиб в ходе специальной военной операции. В мае прошлого года он был тяжело ранен при наступлении в Северодонецком направлении снайпером противника. Отказавшись от эвакуации, он находился на передовом рубеже, продолжая управлять ротой. Через сутки сердце 30-летнего офицера остановилось. Указом Президента страны Хамхоеву Адаму Ераховичу присвоено звание Героя России (посмертно).

Следователи пожелали кадетам успехов в учебе, достижения поставленных целей, подчеркнув, что они — будущие защитники Отечества, ученые, строители, юристы, экономисты, предприниматели, врачи и учителя.

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