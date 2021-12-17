Следком

Следователи провели очередное занятие с учащимися Горского кадетского корпуса Ингушетии

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В рамках дополнительной общеобразовательной программы «Юный следователь», разработанной СК России, в Горском кадетском корпусе имени Абдулы Цароева Ингушетии прошло очередное учебное занятие.

На темы здорового образа жизни, участия подростков в общественной жизни коллективов с учащимися профильного класса говорили сотрудники следственного управления СКР по республике.

«Цель мероприятия: исследование конфликтов, причин их возникновения и способов их разрешения, научить ребят радоваться жизни, сохранять и укреплять здоровье, избегать конфликтов или в случае возникновения, уметь их разрешать, стремиться к здоровому образу жизни», — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник ведомства.

По его словам, представители СУ СКР познакомили обучающихся с понятием «конфликт», его составляющими, причинами возникновения, последствиями, с различными стилями реагирования, навыками конструктивного разрешения конфликтов, поговорили о здоровом образе жизни, сохранении и укреплении здоровья.

Участники рассмотрели различные конфликтные ситуации в форме игры «Хорошо — Плохо», в ходе которой ребята показали хорошие знания и умения грамотного, безболезненного выхода из сложившейся ситуации, предложив неординарные решения, которые в полной мере устроили «конфликтующие стороны».

«Преподаватели и учащиеся ГКК поблагодарили сотрудников следственного управления за организацию и проведение очередной встречи, за интересную, познавательную игру, благодаря которой они узнали о многих способах избежать в дальнейшем конфликтных ситуаций. А в случае их возникновения достойно выйти из положения, не ущемив при этом интересы и достоинство своего оппонента», — сказал сотрудник ведомства.

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