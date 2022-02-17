Следователи провели «Урок мужества» для учащихся ГКК Ингушетии к 290-летию кадетского образования в России

Кадетам был продемонстрирован фильм НТРК «Ингушетия» «История одного героя», снятый при участии офицеров следственного управления о незабываемом подвиге следователя Боровичского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новгородской области Сергея Васюковича, который геройски погиб в Ингушетии 3 марта 2010 года при исполнении своего служебного долга.

В этот день в селении Экажево Назрановского района республики оперативной группой из числа сотрудников правоохранительных органов проводилась спецоперация по задержанию участников бандформирования, которое возглавлял Александр Тихомиров, более известный как «Саид Бурятский». Участники этого НВФ были причастны к совершению ряда громких преступлений как в Ингушетии, так и за ее пределами.

В состав указанной оперативной группы входил и прикомандированный следователь Васюкович, которому в то время не было еще и 27 лет. Во время осмотра одного из зданий он погиб от пуль террористов.

За самоотверженность и героизм, проявленные при исполнении своего профессионального долга Сергей Владимирович Васюкович удостоен высокой правительственной награды — ордена Мужества (посмертно).

Фильм оставил тяжелый осадок в сердцах молодых людей и в тоже время чувство глубокого уважения к герою, память о котором будет жить вечно.

После демонстрации фильма гости поговорили с кадетами об истории праздника, об уважении к тем, кто прошел суровую военную школу, вспомнили о тех, кто несет службу сегодня.

Главная цель подобных мероприятий — патриотическое воспитание подрастающего поколения. Учащиеся внимательно слушали гостей и отметили, что каждый раз встречаясь со следователями, узнают для себя что-то интересное и познавательное, говорится в релизе СУ СКР по Ингушетии.

Напомним, праздником всех кадет является 17 февраля, когда в 1732 году начались занятия в школе, впервые именованной «Кадетский корпус», который был учрежден приказом императрицы Анны Иоанновны в 1731 году.